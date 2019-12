Basket

Basket - NBA : Evan Fournier ouvre clairement la porte à un départ !

Publié le 30 décembre 2019 à 21h35 par La rédaction

Arrivé en 2014 au Magic d’Orlando, Evan Fournier a clairement ouvert la porte à un départ l’été prochain.

Evan Fournier réalise la meilleure saison de sa carrière depuis son arrivée en NBA en 2012. Le Français tourne cette saison à 19 points de moyenne et participe grandement à la réussite du Magic d’Orlando. Ce dimanche, sa franchise a perdu face aux Bucks de Milwaukee (111-100), mais a de nouveau terminé meilleur marqueur de son équipe avec 23 points. Des prestations qui ouvrent des perspectives au joueur français. Alors qu’il dispose d’une clause dans son contrat lui permettant d’être libre et de rejoindre le club de son choix à la fin de la saison, Evan Fournier n’a pas écarté la possibilité de rejoindre une équipe plus huppée. Et ce, malgré la possibilité de voir le Français faire l’objet d’un trade avant février.

« Cet été, je veux ouvrir toutes les portes »