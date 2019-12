Basket

Basket - NBA : LeBron James réagit à sa nouvelle statistique affolante !

Publié le 30 décembre 2019 à 19h35 par La rédaction

LeBron James a dépassé à l'occasion du match face aux Mavericks, les 9000 passes en NBA. Et le joueur des Lakers n’a pu cacher sa joie en évoquant cette statistique.

LeBron James a de nouveau écrit l’histoire ce lundi. Face aux Mavericks de Dallas (victoire 108-95), le joueur des Lakers a enrichi sa feuille de statistiques en marquant 13 points et en délivrant 13 passes décisives. Par la même occasion, LeBron James est devenu le neuvième joueur de l’histoire à dépasser la barre des 9000 passes en NBA. Un chiffre qui en dit long sur son l’influence et sur ses performances tout au long de sa carrière. Au moment d'évoquer son nouveau record, LeBron James n’a pas caché sa joie et a évoqué d'où lui venait ce goût pour la passe.

« Mes partenaires et le staff me font confiance pour mener les actions »