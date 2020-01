Basket

Basket - NBA : Jordan, Charlotte… L’aveu de Tony Parker sur sa fin de carrière !

Publié le 19 janvier 2020 à 9h35 par J.-G.D.

Officiellement retraité des parquets, après une carrière couronnée de succès, Tony Parker admet que de retrouver Michael Jordan à Charlotte était une belle fin pour lui.

La nouvelle était tombée le 10 juin dernier : Tony Parker annonçait officiellement la fin de carrière. Après 17 saison passées en NBA, dont 4 titres avec les San Antonio Spurs, la star tricolore tirait sa révérence pour se concentrer sur d’autres projets. Sa seule saison à Charlotte était donc la dernière chez les professionnels, lui qui avait alors comme patron un certain… Michael Jordan. Et dans un entretien dans les colonnes du Journal du Dimanche , Parker revient sur sa collaboration auprès de la légende de NBA.

« Il y avait comme un symbole derrière le fait de terminer ma carrière ainsi. C’était une façon de boucler la boucle »