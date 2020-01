Basket

Basket - NBA : L’énorme punchline de cette légende qui fracasse Draymond Green !

Publié le 17 janvier 2020 à 18h35 par A.M.

Privé de Stephen Curry et Klay Thompson, Draymond Green est en difficulté cette saison. Une situation qui amuse beaucoup Charles Barkley.

L’arroseur arrosé. Privé des « Splash Brothers », Draymond Green peine à exister au sein d’un collectif très amoindri par les absences des Stephen Curry et Klay Thompson. Les Warriors, qui restent sur cinq finales consécutives, présentent aujourd’hui le pire bilan de la NBA avec 9 victoires pour 34 défaites. Les blessures des deux shooteurs, en plus du départ de Kevin Durant, ont fait très mal à Golden State et Draymond Green.

«Draymond ne parle plus autant maintenant qu'il est en triple-simple de moyenne»