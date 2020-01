Basket

Basket - NBA : Anthony Davis lâche un précieux conseil à Zion Williamson !

Publié le 23 janvier 2020 à 15h35 par A.M.

Interrogé sur son successeur dans la raquette des Pelicans, Anthony Davis conseille à Zion Williamson de s’éclater en NBA.

Face aux Spurs, Zion Williamson a enfin connu ses grands débuts en NBA. Numéro 1 de la dernière draft, celui qui est attendu comme le nouveau LeBron James a inscrit 22 points en 18 minutes lors de la défaite des Pelicans. Une première prestation convaincante pour le rookie qui a reçu des conseils d’Anthony Davis qui s’était retrouvé dans une situation un peu similaire il y a huit ans lorsqu’il a fait ses débuts en NBA.

«La ville est derrière lui, l'équipe aussi»