Basket - NBA : Doncic candidat au titre de MVP ? La réponse de l’entraîneur de Kawhi Leonard !

Publié le 22 janvier 2020 à 15h35 par A.M.

Auteur de statistiques ahurissantes pour sa deuxième saison en NBA, Luka Doncic est clairement un candidat au titre de MVP selon Doc Rivers, l’entraîneur des Clippers.

C’est le nouveau phénomène de la NBA. Pour sa deuxième saison en NBA, Luka Doncic affole les compteurs. Depuis le début de saison, il frôle le triple-double de moyenne avec 29,1 points, 9,7 rebonds et 9 passes décisives. Auteur de 36 points, 10 rebonds et 9 passes, le Slovène a encore été très bon contre les Clippers malgré la défaite des Mavericks (107-110). Et pour Doc Rivers, cela ne fait aucun doute, Luka Doncic est candidat au titre de MVP.

«C'est amusant, vous oubliez qu'il s'agit seulement de sa seconde année en NBA»