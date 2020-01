Basket

Basket - NBA : La grande annonce de Ntilikina sur son avenir chez les Knicks !

Publié le 20 janvier 2020 à 20h35 par J.-G.D.

Invité à se confier sur son futur avec les Knicks, Frank Ntilikina espère s’installer durablement à New York.

Drafté par les Knicks en 2017, Frank Ntilikina a connu certaines difficultés la saison dernière. Désormais barré par Elfrid Payton au poste de meneur, l’international tricolore ronge souvent son frein sur le banc. Mais la franchise new-yorkaise a totalement confiance en son joueur. Récemment prolongé, Ntilikina en dit plus sur son avenir dans la Big Apple, le tout lors d'un entretien à L'Équipe ce lundi.

« Ce serait un rêve de porter le maillot de cette franchise pendant très longtemps »