Basket - NBA : Zion Williamson juge ses grands débuts en NBA !

Publié le 23 janvier 2020 à 9h35 par A.M. mis à jour le 23 janvier 2020 à 9h38

Très attendu, Zion Williamson a enfin fait ses grands débuts en NBA avec les Pelicans. Le numéro 1 de la dernière draft a été débuté par une défaite face aux Spurs (117-121), mais il a tout de même apprécié de pouvoir fouler les parquets.

Enfin ! Numéro 1 de la dernière draft, Zion Williamson a fait ses grands débuts en NBA dans la nuit de mercredi à jeudi. Un petit événement compte tenu du fait qu’il est le joueur le plus attendu depuis LeBron James. Considéré comme un phénomène, Zion Williamson était blessé au genou depuis le début de la saison a donc dû reporter ses premiers pas sur les parquets NBA. Dans une salle surchauffée, Zion Williamson était titulaire avec les Pelicans, qui recevaient les Spurs. Et malgré la défaite face aux Texans (117-121), ses débuts sont très prometteurs marqués par un incroyable coup de chaud dans le quatrième quart-temps avec 17 points inscrits en à peine plus de 3 minutes. Après la rencontre, Zion Williamson s’est donc prononcé sur ses grands débuts en NBA.

«Je ne vais pas mentir, c’était différent»