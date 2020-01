Basket : Le message fort de Tony Parker après le décès de Kobe Bryant...

Basket

Véritable légende du basketball, Kobe Bryant aurait trouvé la mort dans le crash d’un hélicoptère. Une autre légende en la personne de Tony Parker a réagi à cette terrible nouvelle.

Connu dans le monde entier pour ses exploits sur les parquets de NBA, Kobe Bryant serait décédé dans le crash d’un hélicoptère au sud de la Californie. Cinq fois vainqueur du championnat nord-américain avec les Los Angeles Lakers, la seule équipe qu’il ait connue, et double-champion olympique (1996-2016) avec la team USA, l’ex-joueur de 41 ans aurait trouvé la mort en compagnie de sa fille de 13 ans ainsi qu’avec deux autres passagers selon des informations du site américain TMZ , rapidement repris par d’autres médias comme ABC , ESPN ou le Los Angeles Times . Une tragédie qui a fait réagir bon nombre de personnalités dont fait partie Tony Parker.

L’ancien joueur des San Antonio Spurs et ancien capitaine de l’équipe de France Tony Parker a exprimé sa vive émotion sur Twitter après la disparition de Kobe Bryant : « je suis navré par cette nouvelle, tu étais une vraie légende et un ami. Repose en paix Kobe Bryant, mes pensées et mes prières vont à sa femme et à ses enfants. »

I’m heartbroken by this news, you were a true legend, and friend. Rest In Peace @kobebryant, my thoughts and prayers to his wife and kids. #legend #mamba #goat pic.twitter.com/1VKYdbrVEk