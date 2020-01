Basket

Basket - NBA : Nicolas Batum affiche une énorme fierté !

Publié le 23 janvier 2020 à 17h35 par La rédaction

Alors qu’il va participer au match officiel de NBA organisé à Paris, Nicolas Batum a exprimé sa joie d’être le premier joueur français à disputer ce type de rencontre dans son pays.

Cela fait maintenant douze ans que Nicolas Batum évolue aux États-Unis, mais cette année, l’international français va disputer une rencontre toute particulière : le premier match officiel de NBA organisé à Paris vendredi entre les Hornets de Charlotte et les Bucks de Milwaukee. De ce fait, Nicolas Batum deviendra le premier joueur de basket français à jouer avec son équipe NBA un match officiel délocalisé dans son propre pays.

« C’est une petite fierté »