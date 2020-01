Foot - PSG

PSG : Thomas Tuchel déclare sa flamme à… Neymar !

Publié le 28 janvier 2020 à 1h45 par G.d.S.S.

Visiblement emballé par la prestation de Neymar dimanche soir face au LOSC, Thomas Tuchel s’est confié sur le retour au premier plan de la star brésilienne du PSG.

« Je pense que je suis dans la meilleure forme, dans la meilleure phase de ma saison, je suis très content et très heureux. Je me sens bien et j'espère que moi, mais aussi toute l'équipe, on pourra faire notre mieux », indiquait Neymar dimanche au micro de Canal + après son remarquable doublé inscrit avec le PSG sur la pelouse du LOSC (2-0). Interrogé ensuite en conférence de presse sur l’excellent état de forme de la star brésilienne, Thomas Tuchel n’a pas manqué de lui rendre hommage.

« La façon dont il travaille est exceptionnelle »