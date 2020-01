Foot - PSG

PSG : Thomas Tuchel se méfie du Borussia Dortmund !

Publié le 26 janvier 2020 à 23h53 par La rédaction

Alors que le Borussia Dortmund et Erling Braut Haaland font forte impression ces derniers temps, Thomas Tuchel n’a pas caché qu’il s’attendait à une opposition délicate pour son PSG dans trois semaines.