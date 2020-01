Foot - PSG

PSG : Un protégé de Galtier annonce la couleur avant d’affronter Neymar !

Publié le 26 janvier 2020 à 18h20 par A.D.

Ce dimanche soir, Gabriel aura la lourde tâche d’affronter le PSG de Neymar. Le défenseur du LOSC s’est prononcé avant de faire face à la star brésilienne.