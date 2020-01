Foot - PSG

PSG : Neymar à l’origine d’un énorme coup ? La réponse de Michael Jordan !

Publié le 26 janvier 2020 à 3h30 par A.M.

Présent à Paris en marge du premier match de NBA en France, Michael Jordan s'est prononcé sur les coulisses de l'accord entre le PSG et sa marque. Et Neymar n'y est pas étranger.

Il y a un peu plus d'un an, le Paris Saint-Germain réalisait un énorme coup marketing en s'associant à "Jordan Brand", devenant ainsi le premier club de sport, hors NBA, à signer un partenariat avec cette marque. Michael Jordan, qui également le propriétaire des Charlotte Hornets, était présent à Paris à l'occasion du premier match à Paris opposant sa franchise aux Milwaukee Bucks, s'est prononcé sur les coulisses de cet accord.

«Neymar est un grand fan de la NBA et je l'apprécie beaucoup»