PSG : Thomas Tuchel ironise sur le rêve complètement fou de Kylian Mbappé !

Publié le 22 janvier 2020 à 4h45 par A.M.

La sortie de Kylian Mbappé qui assure qu'il souhaite remporter la Ligue des Champions, l'Euro et les JO, Thomas Tuchel s'est amusé de la situation.

En marge de l'inauguration de sa nouvelle association qui viendra en aide à 98 enfants, Kylian Mbappé un rêve totalement fou à savoir remporté la Ligue des Champions avec le PSG puis l'Euro et les Jeux Olympiques avec l'équipe de France : « Mon rêve ? Faire le triplé : la Ligue des champions, l’Euro, et les Jeux olympiques, a-t-il déclaré. Pour l’instant, cela paraît inaccessible mais je vais essayer de faire en sorte d’accomplir ce rêve. Ce serait déjà une fierté de pouvoir apporter le premier titre européen (en C1) de Paris et de continuer à faire gagner notre pays . » En terme de calendrier, cela offrirait un été très chargé pour l'attaquant parisien.

«Il ne rigole pas quand il parle de ça»