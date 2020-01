Foot - PSG

PSG : Tuchel justifie un choix très fort avec Neymar !

Publié le 31 janvier 2020 à 5h15 par A.M.

Alors qu'il a décidé de ne pas convoquer Neymar pour le déplacement à Pau en huitième de finale de la Coupe de France, Thomas Tuchel a justifié son choix.

C'était un déplacement particulièrement craint par le PSG. Non pas pour l'adversité offert par Pau, pensionnaire de National 1, mais pour l'état déplorable de la pelouse. A trois semaines du choc contre le Borussia Dortmund en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Thomas Tuchel avait donc décidé de se passer au coup d'envoi de Kylian Mbappé, Angel Di Maria, Keylor Navas ou encore Marco Verratti et Idrissa Gueye. Neymar quant à lui n'a même pas fait le voyage jusqu'à Pau. A l'issue de la rencontre, remportée par le PSG (2-0), Thomas Tuchel a expliqué son choix.

«Ce n'était pas le moment de prendre un risque aujourd'hui»