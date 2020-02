Foot - PSG

PSG - Malaise : L’énorme sortie de Tuchel sur l’anniversaire de Neymar !

Publié le 2 février 2020 à 8h45 par T.M.

Ce dimanche soir, Neymar va fêter son anniversaire avec plusieurs de ses amis. Une fête qui ne passe pas auprès de beaucoup d’observateurs. Thomas Tuchel n’est lui aussi pas très fan…

Mardi, le PSG se déplace à Nantes pour le compte de la 23ème journée de Ligue 1. Une rencontre dont la préparation pourrait bien être tronquée par… l’anniversaire de Neymar. Comme il a pu le faire les saisons passées, le Brésilien va organiser une fête ce dimanche soir, mais le timing fait énormément réagir. Forcément, après la rencontre face à Montpellier ce samedi, l’anniversaire de Neymar était au cœur des discussions. Et la question a bien évidemment été posée à Thomas Tuchel.

« Ça donne l'image que nous ne sommes pas sérieux »