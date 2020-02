Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça glisse un appel du pied à… Neymar !

Publié le 2 février 2020 à 6h30 par Th.B.

Ayant pris les rênes du FC Barcelone ces dernières semaines dans la foulée du départ d’Ernesto Valverde, Quique Setién a été interrogé sur le cas Neymar lors d’une interview accordée à Mundo Deportivo. L’entraîneur du Barça ne ferme pas la porte à l’attaquant du PSG, bien au contraire.

Et si le feuilleton Neymar animait de nouveau le mercato estival à venir, à l’instar du dernier ? C’est du moins la direction que cela semble prendre. Après l’échec des négociations avec le PSG en août 2019, le FC Barcelone a été contraint de faire une croix sur le dossier Neymar. Mais ce n’était que partie remise pour le prochain mercato estival. Et alors que la fenêtre hivernale a finalement fermé ses portes le 1er février, les rumeurs pour la prochaine session des transferts émergent déjà. Un retour de la star du PSG au FC Barcelone ? Voici une éventualité qui plairait bien à Quique Setién.

Setién « adorerait » compter Neymar dans son équipe !