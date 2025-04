Harcèlement au PSG, la grosse accusation !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La joie de mercredi soir sur le plan sportif a été de courte durée pour les hauts décideurs du PSG. Et pour cause, l’entourage de Kylian Mbappé avec ses quatre avocats, se sont présentés jeudi en conférence de presse dans le but de demander réclamation au Paris Saint-Germain pour les impayés de 55M€. De plus, le sujet de harcèlement moral a été mis sur la table. Le feuilleton repart.

Quelques heures seulement après les scènes de liesse au Parc des princes mercredi soir en raison de la victoire du groupe de Luis Enrique sur Aston Villa en quart de finale aller de Ligue des champions (3-1), le PSG a eu une mauvaise surprise ce jeudi. En effet, les quatre avocats de Kylian Mbappé que sont Delphine Verheyden, Frédérique Casserau, Pierre-Olivier Sur et Thomas Clay ont préparé une défense béton dans le cadre du litige financier à 55M€ d’impayés qui opposent le joueur du Real Madrid et le Paris Saint-Germain.

Saisie des comptes bancaires du PSG et réclamation de dettes !

Dans le cadre d’une conférence de presse, Me Thomas Clay n’y est pas allé par quatre chemins jeudi après-midi en assurant qu’une « saisie conservatoire de 55 millions d’euros sur les comptes bancaires du PSG » avait été validée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris mercredi. Le but ? Faire bloquer les montants qui correspondent au troisième tiers de la prime à la signature demandée par Mbappé à 36,66M€ bruts comme le souligne Le Parisien. Sans oublier les salaires d’avril, de mai et de juin qui ne lui ont pas été versés, soit 18,75M€. Et ce ne serait qu’une « étape » des recours préparés par Kylian Mbappé et son équipe d’avocats envers le PSG.

Harcèlement moral avec le loft et campagne médiatique mensongère, le clan Mbappé se venge du PSG

En effet, le projet de l’équipe judiciaire de Kylian Mbappé avec des plaintes au pénal contre X dans le but « d’adresser un signal fort » et par la même occasion de punir « les sauts de vomis » qui avaient pour objectif de salir le joueur et son entourage comme rapporté par Le Parisien. La deuxième action pénale vise à dénoncer, en adéquation avec la plainte déposée par l’UNFP, des cas de harcèlement moral avec la pratique du « loft » par lequel est passé Kylian Mbappé à l’été 2023 pour ne pas avoir accepté la pression du PSG pour prolonger son contrat.