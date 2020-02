Foot - PSG

PSG - Polémique : Tuchel interpelle Neymar pour son anniversaire !

Publié le 1 février 2020 à 23h45 par B.C.

Alors que Neymar va finalement organiser une grande soirée pour son anniversaire, Thomas Tuchel a avoué que cela n’était pas forcément idéal pour le PSG et son joueur.

Finalement, Neymar va bel et bien organiser sa traditionnelle fête d’anniversaire. Si le Brésilien a décidé de se montrer plus discret qu’en 2018 et 2019, l’international auriverde célébrera tout de même ce dimanche soir ses 28 ans dans un établissement huppé de la capitale. Une soirée qui fait débat, puisqu’elle aura lieu deux jours seulement avant le déplacement à Nantes. Si Thomas Tuchel n’a pas voulu créer une polémique sur le sujet, l’entraîneur du PSG a tout de même reconnu ce samedi soir qu’il ne validait pas cette décision.

« Ce n’est pas une bonne chose »