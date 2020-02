Foot - PSG

PSG : Nasser Al-Khelaïfi annonce de «grands projets» pour le PSG !

Publié le 1 février 2020 à 5h00 par La rédaction

Dans les colonnes du Magazine du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a adressé ses vœux aux supporters parisiens en annonçant un avenir radieux pour le club de la capitale.

Depuis l'arrivée de QSI en 2011, le Paris Saint-Germain n'a cessé de grandir. D'un point de vue sportif, le club de la capitale a enchaîné les trophées nationaux en attendant le Graal européens. Et sur le plans marketing, le PSG est devenu une marque internationale au point de devenir l'un des clubs les mieux valorisés au monde. Et à l'aube d'une nouvelle décennie, Nasser Al-Khelaïfi s'est adressé dans un long message aux supporters parisiens dans les colonnes du Magazine du PSG. Et le président du club de la capitale ne manque pas d'ambitions.

«La décennie qui s'ouvre sera porteuse de grands projets»