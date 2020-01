Foot - PSG

PSG : Thomas Tuchel envoie un message très fort à Leandro Paredes !

Publié le 31 janvier 2020 à 4h15 par A.M.

Un an après son arrivée, Leandro Paredes était capitaine du PSG mercredi soir lors de la victoire à Pau en Coupe de France (2-0). Un choix justifié par Thomas Tuchel.

Il y a tout juste un an, le PSG déboursait 47M€ pour s'attacher les services de Leandro Paredes. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les débuts de l'international argentin ont été poussifs. Toutefois, depuis quelques semaines, l'ancien milieu de terrain de l'AS Roma semble monter en puissance au point d'avoir été nommé capitaine à l'occasion du déplacement à Pau en huitième de finale de la Coupe de France mercredi soir (2-0). Thomas Tuchel a justifié ce choix.

«C'était une possibilité pour moi de lui donner de la confiance»