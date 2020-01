Foot - PSG

PSG : Neymar, Mbappé… La punchline de Pierre Ménès sur la menace Haaland !

Publié le 29 janvier 2020 à 4h15 par A.M.

Alors qu'Erling Braut Haaland affole les compteurs depuis son arrivée au Borussia Dortmund, Pierre Ménès rappelle que le PSG a également des arguments offensifs à mettre en avant.

Cet hiver, le Borussia Dortmund a frappé fort en s'offrant la dernière pépite du football européen, à savoir Erling Braut Haaland. Et le moins que l'on puisse dire c'est que le Norvégien a réussi ses débuts. Entré deux fois en jeu, il a inscrit cinq buts en à peine une heure de jeu. Un rendement impressionnant qui pourrait inquiéter le PSG qui retrouvera le club de la Ruhr en huitième de finale de la Ligue des Champions. Malgré tout, Pierre Ménès tient à rappeler que du côté du Borussia Dortmund, on n'est pas non plus très rassuré à l'idée de se frotter à Neymar et Kylian Mbappé.

«Est-ce que l’on demande à Dortmund s’ils ont peur de Neymar-Mbappé»