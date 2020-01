Foot - PSG

PSG : Daniel Riolo glisse un conseil important à Thomas Tuchel !

Publié le 28 janvier 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que le PSG croisera bientôt le fer avec le Borussia Dortmund en Ligue des Champions, Daniel Riolo estime qu’Abdou Diallo devrait absolument débuter la rencontre pour soulager Neymar.

Le 18 février prochain, le PSG ira défier le Borussia Dortmund en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Depuis plusieurs semaines, Thomas Tuchel aligne ensemble les fameux 4 fantastiques, un quatuor composé de Mauro Icardi, Neymar, Angel Di Maria et Kylian Mbappé. Un choix fort de la part de l’entraîneur allemand, mais qui ne doit pas pour autant déséquilibrer le secteur défensif du PSG. Et pour cela, Daniel Riolo a une solution…

« Je veux Diallo à gauche »