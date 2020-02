Foot - PSG

PSG - Clash : Cette mise au point après le coup de pression d’un joueur de L1 à Neymar !

Publié le 1 février 2020 à 15h45 par A.M.

Alors qu’Andy Delort a clairement allumé Neymar avant le match entre le PSG et Montpellier, Téji Savanier a tempéré les choses.

Après une rencontre mouvementée à La Mosson, Montpellier et le PSG se retrouvent samedi après-midi et Andy Delort a lancé le match en fracassant Neymar : « Que ce soit Neymar ou un autre, peu importe. Il reste un homme et un joueur extraordinaire. Mais il n’a pas besoin de chambrer ses adversaires. Il gagne 3-1 à la Mosson avec un coup franc pleine lucarne. C’est bien. Je lui ai reproché son attitude un peu hautaine. Il me tenait à cœur de le lui dire en face. Zlatan pouvait faire des déclarations dans les médias, mais sur un terrain, lui au moins était hyper respectueux . » Mais Téji Savanier a préféré calmer les tensions.

«Andy n'a rien contre Neymar»