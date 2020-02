Foot - PSG

PSG - Clash : Ce joueur de L1 qui allume Neymar et Paredes !

Publié le 1 février 2020 à 4h30 par La rédaction

Avant de retrouver le PSG ce samedi, Andy Delort s'en est ouvertement pris à Leandro Paredes et Neymar, deux joueurs qu'il n'apprécie pas du tout.

Quelques semaines après un match très chaud à La Mosson, Montpellier se déplace au Parc des Princes ce samedi pour de retrouvailles qui s'annoncent très chaudes avec le PSG. Interrogé sur ce match, Andy Delort a d'ailleurs lancé les hostilités en fracassant Leandro Paredes dans les colonnes du Parisien : « Le pire à Paris, c’est Paredes. C’est incroyable comment il parle. Il insulte tout le monde sur un terrain. Et pourtant il s’appelle Paredes. Pas Neymar… ». Et l'attaquant montpelliérain s'en est d'ailleurs également pris à Neymar.

Delort dézingue les Parisiens