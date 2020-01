Foot - PSG

PSG : Kylian Mbappé s’enflamme totalement pour Neymar !

Publié le 28 janvier 2020 à 6h30 par T.M.

Que ce soit sur et en dehors des terrains, Neymar et Kylian Mbappé sont très proches. D’ailleurs, le Français est fan de son coéquipier au PSG.

En 2017, le PSG a frappé fort en recrutant Neymar et Kylian Mbappé. Et les deux talents n’auront pas mis longtemps avant de nouer une très bonne relation et cela s’en ressent sur le terrain où les 2 stars se cherchent et se trouvent régulièrement. Aujourd’hui, Neymar et Mbappé sont donc amis, mais fans de chacun.

« Il a toutes les qualités »

Dans des propos accordés à Europe 1, Kylian Mbappé a dit tout le bien qu’il pense de Neymar. L’attaquant du PSG a alors assuré : « Qu'est-ce que Neymar a que je n'ai pas ? Il a une qualité de passe incroyable, incroyable. Il est phénoménal sur cet aspect-là, mais il est phénoménal sur plein d'aspects. Après, ce que lui n'a pas, je ne sais pas. Il a toutes les qualités, il n'a pas besoin d'avoir les miennes ».