Foot - PSG

PSG : L’énorme message envoyé par Neymar sur sa situation !

Publié le 28 janvier 2020 à 4h45 par A.M.

Auteur d'un doublé afin de permettre au PSG de s'imposer sur la pelouse du LOSC (2-0), Neymar s'est confié sur son excellente forme du moment.

Depuis son retour de blessure, Neymar est dans une forme étincelante. Buteur lors de chacune des sept dernières journées de Ligue 1, le Brésilien a inscrit un doublé contre le LOSC dimanche soir (2-0) portant son total à 13 buts en Championnat, sans oublier ses cinq passes décisives. Éblouissant, le numéro 10 du PSG retrouve sa meilleure forme au meilleur moment, à trois semaines du huitième de finale aller de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund. Après son excellente prestation face au LOSC, Neymar s'est confié sur ses sensations.

«Je suis à 100%, je suis concentré sur le PSG cette saison»