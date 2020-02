Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Faut-il croire au retour de Neymar au FC Barcelone l’été prochain ?

Publié le 2 février 2020 à 8h00 par B.C.

Du côté du FC Barcelone, un retour de Neymar serait toujours d’actualité, et ce n’est pas les dernières déclarations de Quique Setién et Josep Maria Bartomeu qui indiquent le contraire. Mais faut-il croire à cette opération ? C’est notre sondage du jour !

Considéré comme le protagoniste clé du dernier mercato estival, Neymar pourrait de nouveau faire parler de lui à l'issue de la saison. En effet, selon plusieurs médias, le FC Barcelone aurait l’intention de revenir à la charge les prochains mois afin de récupérer l’international auriverde. Ce dernier voulait plus que tout retourner au Barça lors du dernier mercato estival, et cet intérêt pourrait donc être vu d’un bon œil par l’attaquant de 27 ans, d’autant que le club culé lui envoie des signaux forts depuis quelques jours.

« Cela fait deux ans que Neymar veut revenir ? C’est très bien ! »