Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça préparerait bien un coup XXL avec Neymar !

Publié le 30 janvier 2020 à 21h15 par B.C.

Cet hiver, le FC Barcelone ne veut pas faire de folie pour pallier l’absence de Luis Suarez. Et cette prudence aurait un lien avec le prochain mercato estival, dans lequel Neymar pourrait de nouveau faire parler de lui…

Après avoir fait des pieds et des mains pour quitter le PSG l’été dernier, Neymar semble aujourd’hui pleinement concentré sur le club de la capitale, mais le Brésilien pourrait de nouveau faire parler de lui dans les prochains mois. En effet, le FC Barcelone ne l’aurait pas oublié selon les récentes informations d’ ESPN , et Neymar serait même la grande priorité des Blaugrana avec Lautaro Martinez pour la saison prochaine. Le Barça préparerait d’ailleurs son offensive, et un indice viendrait confirmer cela…

Le Barça garde son argent pour Neymar ou Lautaro Martinez