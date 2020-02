Foot - PSG

PSG - Malaise : L'aveu de Pierre Ménès sur les tensions entre Tuchel et Mbappé...

Publié le 2 février 2020 à 16h15 par J.-G.D.

Via les réseaux sociaux, Pierre Ménès, journaliste de Canal+, fait passer un message fort sur les tensions entre Kylian Mbappé et Thomas Tuchel.

Buteur face à Montpellier, rencontre comptant pour la 22e journée de Ligue 1 (5-0), Kylian Mbappé a été remplacé à la 68e minute. Une décision prise par Thomas Tuchel. Mais le choix de l’entraîneur du PSG n’était pas du goût de l’international français. Les deux hommes se sont alors expliqués au bord de la pelouse, et une certain malaise était palpable au coup de sifflet final. Mais pour Pierre Ménès, ces tensions entre le coach du PSG et Mbappé ne remontent pas à samedi.

« Le révélateur d’une réelle tension avec Tuchel qui ne date pas d’hier après-midi »

« La réaction de Mbappé, qu’il n’aurait pas dû avoir publiquement, n’est pas un caprice, mais le révélateur d’une réelle tension avec Tuchel qui ne date pas d’hier après-midi. J’en dirai plus au CFC ce soir (ce dimanche) », lâche Pierre Ménès sur son compte Twitter .