Foot - PSG

PSG - Malaise : Une explication en interne entre Tuchel et Mbappé ? La réponse !

Publié le 2 février 2020 à 8h15 par T.M.

Le torchon brûle entre Kylian Mbappé et Thomas Tuchel. Face à Montpellier, la tension est montée entre les deux hommes forts du PSG et visiblement, l’abcès n’a pas été crevé.

Une nouvelle fois, Kylian Mbappé n’a pas caché son agacement au moment d’être remplacé par Thomas Tuchel. Mais cette fois, le comportement du PSG fait encore plus réagir. Sorti par l’Allemand face à Montpellier, le prodige parisien s’est clairement opposé à son entraîneur concernant son choix, au point même d’avoir une vive explication sur le bord du terrain. Un conflit qui est au cœur des discussions. Et entre Tuchel et Mbappé, les choses n’ont toujours pas été mises à plat.

Aucune explication !