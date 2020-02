Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo plombé par le Real Madrid sur un gros dossier ?

Publié le 3 février 2020 à 10h15 par A.C.

Zinedine Zidane et le Real Madrid pourraient faire irruption dans un dossier activé par Leonardo au PSG depuis l'été dernier.

Pour l’été prochain, Leonardo aurait déjà une première cible. Il s’agit de Sandro Tonali, qui plairait énormément au directeur sportif du Paris Saint-Germain et qui a explosé depuis le début de la saison et la montée de son club de Brescia en Serie A. Les prestations du milieu de 19 ans n’ont toutefois pas seulement tapé dans l’œil du PSG. La Juventus travaille en effet sur ce dossier depuis plusieurs mois déjà et l’Inter serait également déterminé à rafler la mise.

Le Real Madrid également prêt à tenter le coup pour Tonali