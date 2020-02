Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une belle ouverture pour Zidane avec cette piste XXL ?

Publié le 3 février 2020 à 11h30 par La rédaction

Alors que le Napoli réalise une saison loin de ses espérances, Fabian Ruiz voudrait quitter le club italien lors du prochain mercato estival. Une aubaine pour le Real Madrid ?

Fabian Ruiz est l'une des rares satisfactions du côté du Napoli cette saison. Le milieu de terrain de 23 ans enchaine les bonnes prestations depuis plusieurs mois et attire la convoitise de plusieurs formations espagnols à l'image du Real Madrid ou du FC Barcelone. Ces deux équipes pourraient passer à l'offensive lors du prochain mercato estival, d'autant plus que Fabian Ruiz ne serait pas réticent à un départ.

Fabian Ruiz pourrait quitter le Napoli cet été