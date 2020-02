Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Excellente nouvelle pour Zidane dans ce dossier à 50M€ ?

Publié le 3 février 2020 à 10h00 par La rédaction

Alors que les discussions autour d'une prolongation de Gianluigi Donnarumma semblent dans l'impasse, le Milan AC envisagerait un départ de son portier lors du prochain mercato estival. Une bonne nouvelle pour le Real Madrid ?

Gianluigi Donnarumma n'est toujours pas fixé sur son avenir. Le gardien italien, sous contrat avec le Milan AC jusqu'en juin 2021, n'a toujours pas trouvé d'accord avec son club pour prolonger son bail. Une situation qui traîne et qui pourrait pousser le portier rossonero à quitter l'équipe milanaise. Le Real Madrid, annoncé sur les traces de Donnarumma, pourrait l'accueillir lors du prochain mercato estival. D'autant plus que le Milan AC ne serait pas réticent à son départ puisque la presse italienne fait écho d'un possible départ en cas d'offre à hauteur de 50M€.

Le Milan AC pourrait laisser filer Donnarumma cet été