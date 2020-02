Foot - Mercato

Mercato : Ibrahimovic, Eriksen… Quel a été le plus gros coup de ce mois de janvier ?

Publié le 3 février 2020 à 8h00 par La rédaction

À l’étranger comme en France, le mercato hivernal a été très animé. Selon vous, quel a été le plus gros coup de ce mois de janvier ? C’est notre sondage du jour !

Le mercato hivernal a enfin fermé ses portes et il faudra désormais attendre le 1er juillet prochain avant de voir des nouveaux transferts. En France, le Paris Saint-Germain a été étrangement calme. Leonardo a activé plusieurs pistes, mais finalement aucune d’entre elles n’a abouti, peut-être à cause du faux départ d’Edinson Cavani. L’Olympique de Marseille, qui ne roule pas sur l’or, a également été très calme à l’inverse d’un Olympique Lyonnais en reconstruction. À l’étranger le FC Barcelone et la Juventus ont réalisé quelques coups discrets, sans vraiment agiter les rubriques mercato, mais on a tout de même assisté à quelques jolis coups. Selon vous, lequel a été le meilleur ?

Un mois de janvier plein de rebondissements

En France on peut souligner l’arrivée de Karl Toko-Ekambi à l’Olympique Lyonnais, déjà auteur de deux buts sous les couleurs de son nouveau club. Le champion du monde Steven Nzonzi a choisi de se relancer au Stade Rennais, alors que l’OL a également pris dans ses filets le prometteur Bruno Guimaraes. En parlant de joueurs prometteurs, le Real Madrid a recruté Reinier Jesus, la nouvelle pépite brésilienne, tandis que l’Inter a frappé un gros coup en arrachant Christian Eriksen à Tottenham. Le Borussia Dortmund, futur adversaire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, a recruté de son côté le prodige Erling Braut Haaland et l’international allemand Emre Can. Le très demandé Bruno Fernandes a lui rejoint Manchester United pour préparer un possible départ de Paul Pogba à la fin de la saison, alors que le jeune Carles Perez a fui le FC Barcelone pour se relancer à l’AS Roma. Il ne faut pas non plus oublier que le RB Leipzig a réussi à battre la concurrence des plus grands clubs européens pour Dani Olmo, alors qu’Alvaro Odriozola a quitté le Real Madrid pour filer au Bayern Munich. Viennent ensuite les grandes surprises de ce mois de janvier, comme le retour de Yannick Ferreira Carrasco à l’Atlético de Madrid, ce lui de Zlatan Ibrahimovic au Milan AC et l’arrivée d’Hatem Ben Arfa à Valladolid… à moins que vous n’ayez une autre suggestion !



Alors, quel a été le plus gros coup de ce mois de janvier ?