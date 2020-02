Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un gros rebondissement pour l'avenir de Cavani ?

Publié le 3 février 2020 à 19h45 par A.D.

Lors du dernier mercato hivernal, Edinson Cavani serait passé tout près de rejoindre l’Atlético. Malgré un accord avec Diego Simeone pour la fin de saison, le buteur du PSG ne devrait pas s'engager avec les Colchoneros lorsqu'il sera libre de tout contrat.

Edinson Cavani ne devrait pas porter le maillot de l’Atlético. En fin de contrat à l’issue de la saison, El Matador aurait pu quitter le PSG dès cet hiver. De plus en plus proche de l’Atlético, Edinson Cavani aurait été à deux doigts de rejoindre les Colchoneros au mois de janvier. Toutefois, l’affaire a capoté dans les derniers instants du mercato. Et cet échec aurait anéanti les chances de voir l’international uruguayen défendre les couleurs madrilènes.

Edinson Cavani pourrait déjà faire une croix sur l’Atlético