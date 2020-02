Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Grosse tension au sein du vestiaire… à cause de Valverde ?

Publié le 3 février 2020 à 19h30 par A.C.

Le départ d’Ernesto Valverde semble avoir laissé des traces au sein du vestiaire du FC Barcelone.

Certains pensaient surement que tous les problèmes du FC Barcelone allaient être réglés avec le départ d’Ernesto Valverde et l’arrivée de Quique Sétien. Pourtant, ce dernier ne semble pas avoir soigné toux les maux du Barça, en témoigne la récente défaite contre le FC Valence (2-0). Cela ne se verrait d’ailleurs pas que sur le terrain, puisqu’au sein du Barça le départ de Valverde aurait également laissé des traces…

Une partie du vestiaire aurait accéléré le départ de Valverde