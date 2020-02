Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une piste XXL annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 3 février 2020 à 18h30 par A.D.

Le FC Barcelone et le Real Madrid s’intéresseraient de près à Timo Werner. Le buteur du RB Leipzig a fait passer un message sur son avenir.

Timo Werner ne ferme pas la porte à un départ. Très performant sous les couleurs du RB Salzbourg, l’attaquant de 23 ans aurait tapé dans l’œil de Zinedine Zidane et de Quique Setién, les coachs respectifs du Real Madrid et du FC Barcelone. Lors d’un entretien accordé à Kicker , Timo Werner s’est prononcé sur son avenir.

«Je ne pense pas à ce qui se passera à l'avenir»