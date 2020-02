Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Rakitic aurait affiché un souhait clair en interne !

Publié le 3 février 2020 à 16h00 par La rédaction

Ivan Rakitic aurait demandé à quitter le FC Barcelone lors du dernier mercato hivernal. Mais le club blaugrana aurait refusé de libérer son joueur.

« J'ai envisagé de partir cet hiver. Il y a eu des choses qui ne m’ont pas plu. Les gens qui prennent les décisions le savent et nous le savons aussi. Nous ne sommes pas ici pour rire ni pour faire des blagues. Le meilleur pour le club doit être le meilleur pour nous. J’ai essayé d’accepter les choses et désormais je veux profiter » a déclaré Ivan Rakitic ce dimanche à l'issue du match opposant le FC Barcelone à Levante. Il faut dire que le Croate a perdu sa place de titulaire indiscutable au milieu de terrain et apprécie moyennement son nouveau statut. A 31 ans, Ivan Rakitic aurait donc voulu donner un nouvel élan à sa carrière. Le joueur étant annoncé sur les tablettes de Manchester United, mais aussi du côté de la Juventus dans le cadre d'un échange avec Federico Bernadeschi.

Le FC Barcelone aurait refusé de libérer Rakitic cet hiver