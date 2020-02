Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La nouvelle sortie très claire de Rakitic sur sa situation…

Publié le 3 février 2020 à 10h30 par A.M.

Comme l’été dernier, Ivan Rakitic a régulièrement été annoncé sur le départ durant le mois de janvier. Mais encore une fois, il a décidé de rester, et il veut désormais passer à autre chose.

Moins utilisé depuis quelques mois, Ivan Rakitic fait partie des joueurs régulièrement annoncés sur le départ. L’été dernier, il a toutefois décidé de rester, tout comme cet hiver. Le Croate aurait même recalé Manchester United tandis que la Juventus aurait tenté d’inclure Federico Bernardeschi dans le deal. En vain, poussant donc Ivan Rakitic à rester au Barça, comme après le mercato estival.

«Je veux tourner la page»