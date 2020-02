Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette recrue à 31M€ se prononce sur son transfert !

Publié le 3 février 2020 à 7h30 par A.D.

Le FC Barcelone a bouclé l’arrivée de Francisco Trincao au mois de janvier. Le pensionnaire de Braga s’est prononcé sur son transfert au Barça.

Francisco Trincao ne veut pas penser au Barça pour le moment. Avant la fin du dernier mercato hivernal, le club catalan est parvenu à finaliser le transfert de celui que l’on surnomme le nouveau «Cristiano Ronaldo» . Si le FC Barcelone a bouclé ce dossier cet hiver, Francisco Trincao, qui s’est engagé jusqu’en 2025, ne rejoindra le club blaugrana qu’à la fin de la saison. Dans des propos rapportés par Mundo Deportivo , l’attaquant de Braga a évoqué son départ au FC Barcelone.

«Je vais travailler, le reste ne m’intéresse pas pour le moment»