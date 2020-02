Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Quique Setien, un choix par défaut pour le Barça ?

Publié le 3 février 2020 à 4h30 par T.M.

Alors que le FC Barcelone a choisi de faire confiance à Quique Setien pour remplacer Ernesto Valverde, cela n’aurait clairement pas été le premier choix.

Du côté du FC Barcelone, il était devenu impossible de continuer avec Ernesto Valverde. Arrivé sur le banc catalan à l’été 2017, El Txingurri a donc récemment été remercié, laissant alors sa place à Quique Setien, chargé de ramener le Barça sur le chemin du beau jeu. Les Blaugrana ont donc trouvé leur nouvel entraîneur, mais ils n’auraient pas vraiment pensé à lui en premier lieu…

Seulement le 6ème choix ?