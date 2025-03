PSG : Tour Eiffel, alcool... Pierre Ménès balance sur le Qatar !

Amadou Diawara

Le 30 juin 2011, QSI a racheté le PSG pour qu'il puisse « rêver plus grand ». D'après Pierre Ménès, l'écurie parisienne n'était pas le club le plus attractif sur le plan sportif à cette époque. Selon le journaliste français, le Qatar a choisi le PSG pour son « retentissement à l'international ».

Le PSG est entré dans une toute nouvelle dimension le 30 juin 2011. En effet, QSI est devenu le nouveau propriétaire du club de la capitale, lui permettant de pouvoir « rêver plus grand » grâce à ses moyens colossaux. Dans une vidéo postée sur sa chaine YouTube Pierrot Le Foot, Pierre Ménès a expliqué pourquoi le Qatar avait racheté le PSG, et non un club de Ligue 1 qui était plus performant sur le plan sportif à cette époque.

«C'est pour racheter la Tour Eiffel»

« Si les Qataris ont racheté le PSG, qui rappelons-le n'était pas bien vaillant d'un point de vue sportif à ce moment-là, c'est pour racheter la Tour Eiffel, la capitale, l'endroit. Il y avait des clubs plus intéressants sportivement à racheter à ce moment-là que le PSG, comme Lyon, comme Marseille, ou Bordeaux, mais le problème, c'est le retentissement à l'international. Bordeaux, tu as le pinard, mais pour des musulmans, c'est pas extraordinaire comme argument. Marseille, malgré tout le respect que j'ai pour les supporters de l'OM, c'est le club, mais il n'y a pas de contexte autour », a précisé Pierre Ménès, avant d'en rajouter une couche.

«Bordeaux, tu as le pinard, mais...»

« Il n'y a pas de retentissement de la ville, et c'est pareil pour Lyon. Je pense que dans l'esprit des Saoudiens ou des Emirats Arabes Unis, le seul club potentiellement intéressant en France, c'était le PSG. D'où le ridicule serpent de mer de l'achat des Saoudiens de l'OM, qui évidemment ne verra jamais le jour », a conclu Pierre Ménès via Face à Pierrot.