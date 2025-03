Gros problème à l’OM, De Zerbi n’en peut plus

Alexis Brunet

Ce samedi, l’OM s’est de nouveau incliné en championnat, cette fois contre le Stade de Reims (3-1). Au-delà de la défaite, les Marseillais ont également perdu Leonardo Balerdi, qui a dû quitter la pelouse sur blessure. Cela n’arrange pas du tout Roberto De Zerbi, qui ne dispose pas de beaucoup d’options en défense centrale.

Rien ne va plus à l’OM. Samedi face au Stade de Reims (3-1), le club phocéen a enregistré une quatrième défaite lors des cinq dernières rencontres de Ligue 1. Les Marseillais ont d’ores et déjà dit adieu au titre de champion, mais la deuxième place des joueurs de Roberto De Zerbi est maintenant menacée par l’OGC Nice et l’AS Monaco.

L’OM a perdu Leonardo Balerdi

En plus de la défaite, l’OM a enregistré un autre coup dur face au Stade de Reims. Dès la 34ème minute, le club phocéen a perdu Leonardo Balerdi, qui a dû céder sa place pour blessure à Neal Maupay. D’après les informations de L’Équipe, l’Argentin pourrait souffrir d’une entorse du genou.

De Zerbi n’a pas beaucoup d’options en défense centrale

En conférence de presse, Roberto De Zerbi est revenu sur la blessure de Leonardo Balerdi. Cela fait beaucoup de mal à l’entraîneur de l’OM, qui ne dispose pas de pléthore de solutions en défense centrale. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « Je suis attristé d'avoir perdu Balerdi, ça pèse encore plus que la défaite. J’espère qu'il sera vite remis sur pied car avec (Derek) Cornelius, c'est le seul défenseur central qu'on ait, puisque Luiz Felipe est aussi blessé. »