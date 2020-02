Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un club français bientôt dépouillé par Zidane ?

Publié le 3 février 2020 à 13h00 par La rédaction

Zinedine Zidane possède un grand réseau en Ligue 1. Et l’entraîneur du Real Madrid pourrait en profiter pour attirer trois joueurs à forts potentiels en provenance du LOSC.

La connexion entre Zinedine Zidane et la Ligue 1 n’est pas évidente mais elle se met en place doucement. C’était déjà l'entraîneur français qui avait milité pour l’arrivée de Raphaël Varane au Real Madrid en 2011. C’est également lui qui a recruté Ferland Mendy en provenance de Lyon cet été. Et Zidane suivrait plusieurs autres joueurs de Ligue 1 dont Eduardo Camavinga. Comme nous le dévoilions récemment, le Real Madrid est aussi sur Victor Osimhen et prépare une offre pour l’attaquant du LOSC en vue de l’été prochain.

Zidane suivrait Gabriel, Soumaré et Osimhen