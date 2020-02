Foot - Mercato - Real Madrid

EXCLU - Mercato - LOSC : Le Real Madrid et le FC Barcelone ont dégainé pour Osimhen !

Publié le 2 février 2020 à 8h30 par Alexis Bernard

Selon nos informations exclusives, le Real Madrid a contacté le LOSC en toute fin de mercato d’hiver pour Victor Osimhen. Et le FC Barcelone en a fait de même…

Victor Osimhen n’a pas eu besoin de six mois en Ligue 1 pour s’attirer les convoitises de toute l’Europe. Et pas n’importe quel club… Depuis plusieurs mois, le FC Barcelone surveille son évolution. Et d’après nos informations, le club catalan est revenu aux nouvelles durant le mercato d’hiver. Une prise de contact pour connaître les intentions du joueur et de l’écurie nordiste. Toujours selon nos sources, le Real Madrid a également dégainé en faisant la même chose, en toute fin de mercato. Les deux géants de Liga sont fortement intéressés par Victor Osimhen (21 ans) et leur prise de position est clairement un préalable à une offensive estivale. Reste à savoir combien seront-ils capables d’offrir pour le joyau nigérian pour qui le LOSC a déjà reçu des offres ces derniers. Des montants déjà XXL…