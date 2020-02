Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Setién tente un gros coup de poker !

Publié le 2 février 2020 à 5h45 par Th.B.

Alors que Luis Suarez devrait être écarté des pelouses pour au moins trois mois, le FC Barcelone n’a pas recruté d’avant-centre pour pallier sa blessure cet hiver, et s’est même allégé au niveau de son effectif dans ce secteur de jeu. Un véritable pari de la cellule recrutement et de Quique Setién.

Ces derniers mois, le FC Barcelone aurait scruté le marché dans l’optique de dénicher une doublure à Luis Suarez, capable de devenir le successeur de l’Uruguayen à terme. Cependant, le Barça n’est pas arrivé à ses fins lors du mercato hivernal, et a même perdu Suarez courant janvier à cause d’une blessure au ménisque du genou droit. El Pistolero sera absent au moins jusqu’à la mi-avril. Pour pallier l’absence de Suarez, le FC Barcelone n’a même pas recruté un avant-centre lors du mercato. Une volonté de la section sportive du Barça ?

Suarez out et non remplacé, un rôle clé pour Griezmann, le pari Ansu Fati…

Le FC Barcelone semble donc parti pour confier les clés de l’attaque à Lionel Messi, Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé et Ansu Fati. Jouer au poste d’avant-centre ? Le champion du monde tricolore a récemment déclaré être prêt à relever le défi si cela lui permettait d’aider l’équipe blaugrana. Messi pourrait également occuper une position de faux numéro 9 comme il le faisait avec Pep Guardiola au début des années 2010. Ansu Fati et Ousmane Dembelé seraient donc en concurrence pour la 3ème et ultime place au sein de l’attaque catalane. Le FC Barcelone ne semble plus avoir le luxe de témoigner de la blessure de ses attaquants, puisque Carlos Pérez a été prêté à l’AS Rome au cours du mercato, limitant ainsi les possibilités de Quique Setién. Le FC Barcelone a donc choisi de miser gros sur Lionel Messi et Antoine Griezmann et d’évoluer pour la première fois depuis quelques années désormais sans attaquant de pointe. Reste à savoir si cela sera un pari payant…