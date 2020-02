Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Quique Setién a trouvé son attaquant !

Publié le 1 février 2020 à 4h00 par La rédaction

Aligné en position de numéro 9 contre Ibiza puis contre Leganes, Antoine Griezmann s'est montré convaincant dans ce rôle qu'il pourrait bien tenir jusqu'à la fin de la saison.

En quête d'un nouveau buteur cet hiver, le FC Barcelone a finalement multiplié les échecs et devra donc trouver une solution en interne pour suppléer Luis Suarez, blessé pendant quatre mois. Et visiblement, Quique Setién n'aura pas mis longtemps à trouver l'heureux élu. En effet, Antoine Griezmann semble être l'homme de la situation. Double buteur contre Ibiza (2-1), le Français était de nouveau aligné à la pointe de l'attaque du Barça contre Leganes (5-0), et il a encore marqué. Le Champion du monde a donc évoqué la possibilité de stabiliser à ce poste.

Griezmann est prêt à jouer numéro 9