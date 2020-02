Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet étonnant regret affiché dans le feuilleton Cavani…

Publié le 3 février 2020 à 13h15 par A.M.

Longtemps annoncé sur le départ, Edinson Cavani est finalement resté au PSG. Et Tammy Abraham reconnaît qu’il aurait bien aimé être rejoint à Chelsea par le Matador.

À six mois de la fin de son contrat avec le PSG, Edinson Cavani a voulu partir cet hiver. Son objectif était de rejoindre l’Atlético de Madrid où Diego Simeone l’attendait de pied ferme. Mais les Colchoneros auraient finalement refusé de s’aligner sur les demandes du Matador , ce qui aurait pu permettre à d’autres clubs de s’immiscer dans ce dossier. C’est le cas de Chelsea qui cherchait également un avant-centre. Et d’ailleurs, Tammy Abraham, qui aurait été mis en concurrence avec Edinson Cavani, regrette que l’attaquant du PSG n’ait pas débarqué cet hiver.

«Ça aurait été bien s’il était venu»